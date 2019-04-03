Дебати з Зеленським на "Олімпійському": з'явилася несподівана реакція Порошенка

Президент України Петро Порошенко вирішив дізнатися в українців, як би вони вчинили з дебатами на НСК "Олімпійський", на які його покликав його опонент у виборчій гонці Володимир Зеленський.
Відповідне опитування з'явилося в офіційному Telegram президента. "Закон "Про вибори президента України" визначає, що "теледебати проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 і 22 годинами в прямому ефірі", – йдеться в фабулі.
Українцям запропонували вибрати з двох варіантів: "Чинив би законно" і "Порушив би закон".
Петро Порошенко
eadaily.com
Станом на 00:00 4 березня проголосували близько 12,5 тисяч респондентів. 82% з них порадили президенту діяти відповідно до приписів закону. Разом із тим, 18% українців підтримали варіант його порушити.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 березня Зеленський заявив, що готовий до дебатів із Порошенком.
1 квітня Національна громадська телерадіокомпанія України запросила лідерів виборчих перегонів на теледебати, які призначені на 19 квітня.
2 квітня в штабі Зеленського заявили, що кандидат готовий до зустрічі з Порошенком, однак якщо дозволить графік студії "Квартал 95".
Порошенко спочатку сказав, що не бачить сенсу в подібних собачих боях, проте незабаром сам викликав Зеленського на дебати.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!