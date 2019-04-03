Дебати з Зеленським на "Олімпійському": з'явилася несподівана реакція Порошенка

Президент України Петро Порошенко вирішив дізнатися в українців, як би вони вчинили з дебатами на НСК "Олімпійський", на які його покликав його опонент у виборчій гонці Володимир Зеленський.

Відповідне опитування з'явилося в офіційному Telegram президента. "Закон "Про вибори президента України" визначає, що "теледебати проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 і 22 годинами в прямому ефірі", – йдеться в фабулі.

Українцям запропонували вибрати з двох варіантів: "Чинив би законно" і "Порушив би закон".

Новини У Порошенка відповіли на вимоги команди Зеленського

Петро Порошенко eadaily.com

Станом на 00:00 4 березня проголосували близько 12,5 тисяч респондентів. 82% з них порадили президенту діяти відповідно до приписів закону. Разом із тим, 18% українців підтримали варіант його порушити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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