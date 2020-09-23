Кандидат в мери Одеси Філімонов назвав членів своєї команди

Шоумен Олег Філімонов, який балотується в мери Одеси від "Слуги народу", назвав прізвища шести осіб, які увійшли в його команду.

В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", яке було опубліковано у вівторок, 22 вересня, актор заявив, що дуже пишається цими людьми.

Члени команди Філімонова:

Вадим Мороховський – голова правління банку "Восток"

Наталія Жукова – дворазова чемпіонка Європи з шахів

Олексій Асауленко – журналіст-розслідувач, "знає все про сферу ЖКГ"

Ігор Коваль – ректор Одеського університету, політолог, історик

Тигран Арутюнян – фахівець в галузі медицини

Ольга Квасницька – доцент, кандидат наук

"Це я ще не всіх перерахував. А взагалі я дуже пишаюся своєю командою, кожним з них. На щастя, багатьох з цих людей я особисто знаю багато років і абсолютно їм довіряю", – сказав Філімонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український комік Олег Філімонов був висунутий кандидатом в мери Одеси на з'їзді партії "Слуга народу" 31 серпня.

За його словами, Одесі потрібен "не міцний господарник, а нормальна, чесна, правдива, не замазана людина, яка приведе з собою досить потужну і сильну команду професіоналів".