В Одесі під час коронавірусу закривають для хворих клініку з апаратами ШВЛ

В Одесі з 23 березня закривається клініка Національного медичного університету, в якій знаходиться дев'ять апаратів ШВЛ, необхідних для порятунку життя хворих на коронавірус.

Таке рішення прийняло керівництво вузу, повідомляють "ФАКТИ".

В Одесі закривають для хворих клініку з апаратами ШВЛ LIGA.net

Тим часом, в умовах епідемії коронавірусу кожен апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ) – на вагу золота.

За словами співробітників, весь персонал відправляють в "вимушений простій" і не дозволяють приймати ургентних хворих, хоча пацієнти звертаються з різними "гострими станами".

"Стаціонар, в якому є як мінімум 8-9 апаратів ШВЛ, величезне реанімаційне відділення, де працюють висококласні фахівці, виявляється, не потрібні ні університету, ні місту. Саме в цей період, коли ми входимо в дуже жорстоку епідемію коронавірусу, в мільйонному місті, де люди дуже легковажно ставляться до свого здоров'я. Дуже шкода, що так все відбувається", – прокоментував ситуацію лікар-кардіолог Олександр Тімаков.

Доктор навів факти: медики змушені за наказом виписати всіх хворих, навіть тих, що не завершили лікування, або переводити їх в інші стаціонари. Харчоблок клініки вже закрили, а з вівторка будівля буде під воєнізованою охороною.

У свою чергу OBOZREVATEL вдалося зв'язатися з керівництвом клініки. В офіційному коментарі медустанови йдеться, що клініка тимчасово припиняє прийом амбулаторних хворих і проведення планових операцій через Постанову Кабміну про боротьбу з коронавірусною інфекцією.

За словами головного лікаря клініки Тетяни Муратової, "в разі поширення коронавірусу, куди ми подінемо пацієнтів, які лежать в стаціонарі? Ми не можемо піддавати їх ризику".

Головлікар "клініки на Тінистій" Тетяна Муратова medclinic.od.ua

Вона додала, що клініка не внесена до переліку госпітальних баз Одеси для лікування хворих на коронавірус, проте в разі відповідного розпорядження МОЗ буде готова надати таким пацієнтам всю необхідну допомогу.

"Всі зазначені заходи прийняті строго в межах нормативних актів МОЗ. Ми не самостійний корабель, який пливе куди хоче. Ми міцно пов'язані з Міністерством охорони здоров'я, яке є нашим безпосереднім начальником", – зазначила головний лікар.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні терміново взялися за випуск апаратів ШВЛ.

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