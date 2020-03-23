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23 березня • оновлено в 12:09
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В Одесі під час коронавірусу закривають для хворих клініку з апаратами ШВЛ

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В Одесі з 23 березня закривається клініка Національного медичного університету, в якій знаходиться дев'ять апаратів ШВЛ, необхідних для порятунку життя хворих на коронавірус.

Таке рішення прийняло керівництво вузу, повідомляють "ФАКТИ".

В Одесі закривають для хворих клініку з апаратами ШВЛ

В Одесі закривають для хворих клініку з апаратами ШВЛ

LIGA.net

Тим часом, в умовах епідемії коронавірусу кожен апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ) – на вагу золота.

За словами співробітників, весь персонал відправляють в "вимушений простій" і не дозволяють приймати ургентних хворих, хоча пацієнти звертаються з різними "гострими станами".

"Стаціонар, в якому є як мінімум 8-9 апаратів ШВЛ, величезне реанімаційне відділення, де працюють висококласні фахівці, виявляється, не потрібні ні університету, ні місту. Саме в цей період, коли ми входимо в дуже жорстоку епідемію коронавірусу, в мільйонному місті, де люди дуже легковажно ставляться до свого здоров'я. Дуже шкода, що так все відбувається", – прокоментував ситуацію лікар-кардіолог Олександр Тімаков.

Доктор навів факти: медики змушені за наказом виписати всіх хворих, навіть тих, що не завершили лікування, або переводити їх в інші стаціонари. Харчоблок клініки вже закрили, а з вівторка будівля буде під воєнізованою охороною.

У свою чергу OBOZREVATEL вдалося зв'язатися з керівництвом клініки. В офіційному коментарі медустанови йдеться, що клініка тимчасово припиняє прийом амбулаторних хворих і проведення планових операцій через Постанову Кабміну про боротьбу з коронавірусною інфекцією.

За словами головного лікаря клініки Тетяни Муратової, "в разі поширення коронавірусу, куди ми подінемо пацієнтів, які лежать в стаціонарі? Ми не можемо піддавати їх ризику".

Головлікар "клініки на Тінистій" Тетяна Муратова

Головлікар "клініки на Тінистій" Тетяна Муратова

medclinic.od.ua

Вона додала, що клініка не внесена до переліку госпітальних баз Одеси для лікування хворих на коронавірус, проте в разі відповідного розпорядження МОЗ буде готова надати таким пацієнтам всю необхідну допомогу.

"Всі зазначені заходи прийняті строго в межах нормативних актів МОЗ. Ми не самостійний корабель, який пливе куди хоче. Ми міцно пов'язані з Міністерством охорони здоров'я, яке є нашим безпосереднім начальником", – зазначила головний лікар.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні терміново взялися за випуск апаратів ШВЛ.

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Україна Одеса
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