В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер "Делфі". Фото і відео

В Одесі піднімають танкер «Делфі». (dumskaya.net)
У одеського пляжу "Дельфін" 26 серпня в черговий раз спробували підняти з моря танкер "Делфі" (Delfi), який затонув ще 21 листопада минулого року.
Як повідомляє місцеве видання "Думська", судно дійсно вирівнялося на воді – прогрес помітно неозброєним оком (щоб подивитися фото, і відео доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що компанія "Трансшип" здійснює підйом так само, як намагалися це зробити судновласники "Делфі". Буксири тягнули танкер за металевий трос, щоб судно було легше вирівняти на борт.
Підняття "Делфі" з води (dumskaya.net)
Водночас наголошується, що "Трансшип" підійшов до процесу ретельніше: спершу з дна довкола танкера витягли валуни, які блокували його, до борту приварили потужні кріплення для тросів, а також відкачали з танків сотню тонн піску, загерметизували їх і наповнили повітрям.
До затонулого танкера стягнули буксири (dumskaya.net)
"Біля танкера перебувають чотири буксири і плавкран, пляж очистили від курортників і роззяв, його оточили бійці Нацгвардії", – пише видання.
Підкреслюється, що підйом "Делфі" дійсно йде успішно, на фото помітно, що над рівнем води видніється вся палуба.
Затонулий танкер "Делфі" (dumskaya.net)
У процесі задіяно буксири Topaz N і Diamond N. За даними реєстру судноплавства України, судна належать фірмі HENFORD LOGISTICS LIMITED, яка входить до групи компаній "Новоросійський морський торговельний порт" та є найбільшим стивідором Російської Федерації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 липня в Одесі провели операцію з підйому затонулого танкера "Делфі" (Delfi). Вона виявилася безуспішною.
У ніч на 22 липня в морі біля пляжу "Дельфін" витекли нафтопродукти із затонулого судна.
24 липня трапився новий розлив палива.
25 липня під час спроби підняти Delfi обірвався один із металевих буксирувальних тросів.
Крах танкера біля узбережжя Одеси було визнано надзвичайною ситуацією.
Капітана танкера Delfi засудили до року обмеження волі, але звільнили від покарання, призначивши іспитовий строк в один рік.
Судновласник танкера "Делфі" подав у Господарський суд Києва позов до Адміністрації морських портів України, зажадавши не чіпати затонулий танкер в Одесі.
Міністерство інфраструктури України почало підготовчі роботи з підняття танкера Delfi. Їх виконала приватна компанія за свій рахунок, без залучення грошей з бюджету.
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