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Вітрова електроенергія замінила Шотландії півтора мільйона вагонів вугілля

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За перші шість місяців 2019 року турбіни вітрових електростанцій Шотландії виробили більш ніж 9,8 млн МВт*год електроенергії. Цієї кількості достатньо для забезпечення потреби в електриці приблизно 4,47 мільйона будинків, що майже вдвічі більше, ніж є в країні.

Ці дані Engadget показують, що в операторів досить надлишкової енергії вітру для забезпечення електрикою значної частини території північної Англії.

Уряд Шотландії планує до 2050 року відмовитися від і використання викопних видів палива. Але судячи з нових цифр, амбіції по декарбонізації країни можуть бути ще ще сміливішими.

Вітрова електроенергія замінила Шотландії півтора мільйона вагонів вугілля

The Christian Science Monitor via Getty Images

Великобританія поступово знижує споживання вугілля. У травні минулого року вона два тижні змогла обходитися без використання вуглеводнів.

Шотландія в цьому відношенні має переваги у вигляді сильних вітрів з одного боку і низької чисельності населення - з іншого. Звичайно, не всі країни можуть наслідувати її приклад. Однак якщо Шотландія і інші регіони з надмірною кількістю вітрової енергії стануть експортувати "чисту" електроенергію, інші регіони також зможуть знижувати викиди за рахунок її покупки і зменшувати залежність від викопних видів палива.

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Досвід Шотландії показує, що виробництво електроенергії з поновлюваних джерел досягає масштабів, які раніше було важко уявити.

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Тег
відновлювальна енергія
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