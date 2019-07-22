Вітрова електроенергія замінила Шотландії півтора мільйона вагонів вугілля

За перші шість місяців 2019 року турбіни вітрових електростанцій Шотландії виробили більш ніж 9,8 млн МВт*год електроенергії. Цієї кількості достатньо для забезпечення потреби в електриці приблизно 4,47 мільйона будинків, що майже вдвічі більше, ніж є в країні.

Ці дані Engadget показують, що в операторів досить надлишкової енергії вітру для забезпечення електрикою значної частини території північної Англії.

Уряд Шотландії планує до 2050 року відмовитися від і використання викопних видів палива. Але судячи з нових цифр, амбіції по декарбонізації країни можуть бути ще ще сміливішими.

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Великобританія поступово знижує споживання вугілля. У травні минулого року вона два тижні змогла обходитися без використання вуглеводнів.

Шотландія в цьому відношенні має переваги у вигляді сильних вітрів з одного боку і низької чисельності населення - з іншого. Звичайно, не всі країни можуть наслідувати її приклад. Однак якщо Шотландія і інші регіони з надмірною кількістю вітрової енергії стануть експортувати "чисту" електроенергію, інші регіони також зможуть знижувати викиди за рахунок її покупки і зменшувати залежність від викопних видів палива.

Досвід Шотландії показує, що виробництво електроенергії з поновлюваних джерел досягає масштабів, які раніше було важко уявити.

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