Кліматична криза може "озолотити" виробників "зеленої" енергії

Вчені з Принстонського університету в США з'ясували, що глобальна кліматична криза може збільшити видобуток енергії з відновлюваних джерел завдяки прискоренню швидкості вітру.

Про це пише The Guardian. Видання зазначає, що процеси, які були викликані глобальним потеплінням, спровокували найбільше збільшення швидкості вітру за останні 10 років.

Вітрогенератори на Канарських островах

Міжнародна дослідницька група проаналізувала дані з 9 тис. міжнародних метеорологічних станцій з кінця 1970-х років і виявила, що швидкість вітру несподівано зросла за останні роки. Вчені були вельми здивовані результатами, оскільки дані суперечили більш раннім розрахункам, повідомив професор Принстонського університету, доктор Женжонг Ценг.

За даними дослідників, більш високі швидкості вітру можуть збільшити кількість енергії, що виробляється вітряними електростанціями, більш ніж на третину – до 3,3 млн кВт/год до 2024 року. Іронія полягає в тому, що прискорення потоків вітру зіграло значнішу роль у підвищенні ефективності вітрових електростанцій у США, ніж технологічні інновації, відзначають вчені.

Згідно зі звітом, який був опублікований в журналі Nature Climate Change, потік вітру зберігатиме підвищену швидкість щонайменше 10 років, що стане стимулом для власників вітрових електростанцій. Це допоможе процесу розширення "зеленої" енергетики, впевнений професор Кардіффського університету, доктор Адріан Чаппель.

Водночас видання зазначає, що отримані результати суперечать тенденції останніх 30 років, під час яких глобальна швидкість вітру постійно знижувалася. Вчені називали цей процес "Глобальне земне затишшя" і вважали, що в перспективі він може вдвічі скоротити потенціал світової енергії вітру.

Як основні причини називалося підвищення "жорсткості" поверхні Землі, викликане появою безлічі об'єктів, створених людьми. Вважалося, що вони діють як "гальма", уповільнюючи швидкість вітру на 2,3% щороку.

Однак останні дослідження вказують, що великомасштабні моделі циркуляції океану і атмосфери можуть знову прискорити швидкість вітру, стверджують дослідники

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