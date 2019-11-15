Головна Новини
15 листопада • оновлено в 17:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Вітрова енергетика

У Німеччині почали бити на сполох через вітрогенератори: що вирішив уряд

2.2т
Читати матеріал російською

Міністр економіки і енергетики Німеччини Пітер Альтмаєр запропонував заборонити установку вітряних електростанцій ближче, ніж за 1000 м від житлових будинків, якщо тих більше 5 штук.

Про це повідомляє Spiegel. Видання зазначає, що чорнова версія законопроєкту вже отримала схвалення профільних відомств.

Пітер Альтмаєр

Пітер Альтмаєр

Новини
Двістіметрові лопаті: у Китаї запустять гігантські вітрогенератори

Представник міністра заявив, що запропонована ним норма дозволить регіональним органам влади самостійно ухвалювати рішення щодо відповідності даної норми під час створення вітропарків. Основною проблемою старої норми, яка передбачала заборонену дистанцію без уточнення кількості будівель, була відсутність необхідної кількості схваленої вільної землі, підкреслили представники Альмаєра.

Раніше німецькі промислові та вітроенергетичні асоціації закликали міністра скасувати заплановані вимоги до відстані для вітряних електростанцій. За їхніми словами, поправка могла вплинути на кількість встановлюваних турбін, що "незмінно стало б причиною скорочення штатів".

Представники бізнесу зазначили, що введення поправки зменшить кількість доступних для побудови вітрогенераторів земель на 20-50%. Через це промисловість не зможе виконати поставлене урядом завдання щодо збільшення частки "зеленої" генерації до 65% від загального ринку енергетики до 2030 року, підкреслюють вони.

Водночас, за даними німецького науково-дослідного інституту Fraunhofer, в першій половині 2019 року понад 25% енергії Німеччини генерувалося завдяки енергії вітру.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як компанія GE Renewable Energy встановила в порту Роттердама прототип найбільшого в світі вітрогенератора Haliade-X потужністю 12 МВт.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Вітрогенератори" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Вітрогенератори
Місце
Німеччина
Теги
Альтернативна енергетика відновлювальна енергія Green Oboz
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги