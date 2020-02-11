"Застовпити" зарядну станцію для електромобіля: в Україні створили додаток "на мільйон"

Український стартап Go To-U, який дозволяє власникам електромобілів шукати і бронювати місце на зарядних станціях, оцінили в $3 млн.

Оцінку вартості компанія отримала після того, як потрапила в програму Smart Mobility Accelerator акселератора Techstars, пише AIN. Надалі компанія отримає інвестиції і прискорення її розвитку з боку акселератора.

go-tou.com

"Go To-U створює платформу для об'єднання бізнесів, які володіють зарядними станціями, і власників електромобілів. Зараз в мережі більше 60 000 станцій по всьому світу. Користувачі можуть забронювати чарджер, а також спланувати маршрут і скористатися іншими бонусами", – відзначає видання.

Згідно з умовами участі, стартап отримав від акселератора Techstars інвестиції в розмірі $100 тис. в обмін на 3% акцій; ще 6% акцій складе ціна проходження акселерації.

Варто відзначити, що раніше стартап вже отримував фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку, грант від Volkswagen, а також перемагав на конкурсі "зелених" стартапів Climate Launchpad.

Раніше OBOZREVATEL писав, що сервіс онлайн-карт Google Maps почав відображати на карті зарядні станції для електромобілів.

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