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9 січня • оновлено в 13:19
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/ Електротранспорт

В Україні з'являться надпотужні зарядні станції Tesla Supercharger

2.4т
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Компанія Tesla планує встановити в Україні кілька зарядних станцій Supercharger для електромобілів.

Про це в Facebook повідомляє засновник Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида. За його даними, на території України спочатку встановлять відразу три станції.

Зарядна станція Tesla Supercharger

Зарядна станція Tesla Supercharger

tesla.com

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Скоро Україна? Tesla відкрила першу в Європі надпотужну зарядну станцію Supercharger

"Мені відомо, де точно в Україні буде стояти перший Tesla Supercharger і другий і третій. І навіть знаю точну дату відкриття першого. Але сказати не можу", – заявив Шимоне-Давида.

Поки невідомо, якого типу станції будуть встановлені в Україні. Наприклад, в Каліфорнії в 2019 році були встановлені Tesla Supercharger третьої версії, V3, потужністю 250 кВт. З їх допомогою власники Model 3 можуть за 15 хвилин зарядити акумулятор на 290 км пробігу, Model S за цей же час зарядиться на 210 км, а Model X – на 185 км.

В даний момент в Європі в основному встановлені станції потужністю до 120 кВт. Вони дозволяють одночасно заряджати до 10 електрокарів

При цьому в коментарях Шимоне-Давида все-таки повідомив, що відкриття відбудеться в першому кварталі 2020 року. Також чоловік у коментарях відповів на припущення читачів про місто, в якому розмістять зарядні станції, і спростував версію з Житомиром.

Додатково чоловік наголосив, що наступним кроком компанії Tesla стане відкриття офіційного представництва в Україні.

"Tesla розуміє цю необхідність не менше нас. Але поки вистачає і Варшави в крайніх випадках. Ніхто не скаржиться", – повідомив він.

Відзначимо, що найближче до України представництво Tesla у Варшаві було відкрито в 2019 році. Найближчі до України зарядні станції Tesla також знаходяться в Польщі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США Tesla показала новий тип мобільних зарядних станцій Supercharger, які використовують заряд сховищ енергії Megapack.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Україна
Теги
Green Oboz електромобілі Tesla
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Наконец-то хоть что-то для простых украинцев.
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Гоша Злой
Гоша Злой
в Германии вообще почти нет тесла и никто там не парится) все прекрасно обходятся дизелем или бензином. отчего в Украине такой ажиотаж?
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