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11 февраля • обновлено в 17:00
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"Застолбить" зарядную станцию для электромобиля: в Украине создали приложение "на миллион"

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Украинский стартап Go To-U, который позволяет владельцам электромобилей искать и бронировать место на зарядных станциях, оценили в $3 млн.

Оценку стоимости компания получила после того, как попала в программу Smart Mobility Accelerator акселератора Techstars, пишет AIN. В дальнейшем компания получит инвестиции и ускорение ее развития со стороны акселератора.

"Застолбить" зарядную станцию для электромобиля: в Украине создали приложение "на миллион"

go-tou.com

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"Go To-U создает платформу для объединения бизнесов, которые владеют зарядными станциями, и владельцев электромобилей. Сейчас в сети более 60 000 станций по всему миру. Пользователи могут забронировать чарджер, а также спланировать маршрут и воспользоваться другими бонусами", – отмечает издание.

Согласно условиям участия, стартап получил от акселератора Techstars инвестиции в размере $100 тыс. в обмен на 3% акций; еще 6% акций составит цена прохождения акселерации.

Стоит отметить, что ранее стартап уже получал финансирование от Европейского банка реконструкции и развития, грант от Volkswagen, а также побеждал на конкурсе "зеленых" стартапов Climate Launchpad.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сервис онлайн-карт Google Maps начал отображать на карте зарядные станции для электромобилей.

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Автор
Алекс Шухарт
Темы
Электротранспорт Зарядные станции
Теги
Green Oboz электромобили
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