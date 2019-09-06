Прорив "зеленого" автопрому в Британії: ринок показав 380% зростання

У Британії попит на електрокари за останній місяць зріс на рекордні 380%.

Про це йдеться в звіті британської організації SMTT, яка зазначає, що підвищення попиту на електромобілі співпало із загальним зниженням проса на авто інших типів.

Зарядна станція Tesla

За даними аналітиків, на території Британії реєстрації дизельних авто впали на 12%, при цьому загальна частка ринку таких автомобілів склала 26,4%.

Показники машин з бензиновими двигунами виросли на 1%, і зараз складають 63,8% від загальної кількості куплених в серпні машин.

При цьому на електромобілі в Британії припадає 3,4% загального автомобільного ринку.

У SMTT відзначають, що найбільш продаваними за останній місяць були автомобілі брендів: Volkswagen, Ford, Audi, Mercedes-Benz і Vauxhall.

Найбільший приріст продажів показали марки машин Porsche (+ 86%), Volvo (+ 20%), і Toyota (+ 16%).

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Англії стався небачений прорив з заправками для електрокарів.

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