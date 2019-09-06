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8 вересня • оновлено в 11:29
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Прорив "зеленого" автопрому в Британії: ринок показав 380% зростання

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У Британії попит на електрокари за останній місяць зріс на рекордні 380%.

Про це йдеться в звіті британської організації SMTT, яка зазначає, що підвищення попиту на електромобілі співпало із загальним зниженням проса на авто інших типів.

Зарядна станція Tesla

Зарядна станція Tesla

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За даними аналітиків, на території Британії реєстрації дизельних авто впали на 12%, при цьому загальна частка ринку таких автомобілів склала 26,4%.

Показники машин з бензиновими двигунами виросли на 1%, і зараз складають 63,8% від загальної кількості куплених в серпні машин.

Прорив "зеленого" автопрому в Британії: ринок показав 380% зростання

При цьому на електромобілі в Британії припадає 3,4% загального автомобільного ринку.

У SMTT відзначають, що найбільш продаваними за останній місяць були автомобілі брендів: Volkswagen, Ford, Audi, Mercedes-Benz і Vauxhall.

Найбільший приріст продажів показали марки машин Porsche (+ 86%), Volvo (+ 20%), і Toyota (+ 16%).

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Англії стався небачений прорив з заправками для електрокарів.

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Тема
електрокари
Місце
Великобританія
Тег
електромобілі
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Перепил Недо
Перепил Недо
Пиз"ец подкрался незаметно! Московская орда может начинать завязывать свои трубы в узелок-далее загнивание и СМЕРТЬ. Другого пути нет!. Поздравляю товарисчи!
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