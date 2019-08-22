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Nissan Leaf за 30 євро: скільки коштує розмитнити електромобіль

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Відомо, що Верховна рада скасувала ПДВ та акциз на ввезення електромобілів в Україну ще в кінці 2017 року. Пізніше податок повернули, але в дуже делікатному вигляді. Скільки треба заплатити при ввезенні в країну електрокара на додачу до вартості самої автівки розбирався OBOZREVATEL.

За ввезення електромобіля в Україну переплата становить 1 євро на 1 кВт*год ємності акумулятора автомобіля. Ця норма є фіксованою. Вона не залежить від того, нова ваша машина або стара. Ставка введена законом №2611-VII про внесення зміни до Податкового кодексу від 8 листопада 2018 року.

Це означає, що за найпопулярніший в Україні електромобіль Nissan Leaf при ввезенні в Україну доведеться доплатити 30 євро. Для Tesla ця сума складе 100 євро. Сума зовсім не велика, як визнають самі учасники ринку.

Новини
Зеленський підписав закон про електромобілі: що він дасть українцям

1 євро на 1 кВт * год ємності

1 євро на 1 кВт * год ємності

Податкові пільги на ввезення електротранспорту в Україні позитивно позначилися на зростанні ввезення машин на електричних двигунах в країну. Чим більше ввозиться машин на електротязі, тим менше буде ставати авто на ДВС. А це значить, що обсяг викидів від транспорту буде зменшуватися. Відомо, що вихлопні гази складають до 90% забруднення повітря в містах України.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підтримав електромобілі, підписавши так званий закон про зелені номери. Нагадаємо, що документ покращує умови паркування та доступу до зарядних станцій для електрокарів, а також вводить для них номери з зеленим шрифтом на білому фоні.

І хоч від нововведення безпосередньо не чекають приголомшуючого ринкового відгуку у вигляді припливу машин в країну – створення передумов для розвитку зарядної інфраструктури все ж таки грає не останню роль для електромобілізаціі і екології.

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Теми
електрокари Світла енергія Автоновини України
Місце
Україна
Теги
Green Oboz електромобілі авто
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