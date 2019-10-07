Мрія збулася: Tesla в США отримала незвичайний статус

Електрокар Tesla Model S став машиною, яку американці мріють купити понад усе, істотно випереджаючи всі інші бренди – як бензинові, так і гібридні.

Про це йдеться в дослідженні порталу AutoWise. Свій аналіз експерти сайту побудували на вивченні гештеґів і повідомлень у Twitter.

Tesla Model S

За підсумками дослідження даних понад сотні тисяч користувачів, Tesla Model S істотно випередила всіх конкурентів. Перемогти її не зміг навіть легендарний Ford Mustang, який посів друге місце.

Карта переваг американців autowise.com

З огляду на результати, аналітики також роблять висновок про постійне зростання інтересу американських покупців до електрокарів. Варто зазначити, що дані, отримані в соціальних мережах, не дають на 100% релевантну інформацію. Однак підсумкова статистика дозволяє зробити висновок про стабільне підвищення попиту на електромобілі.

Також раніше Tesla опублікувала дані з рекордних обсягів світового виробництва і реалізації своєї продукції в третьому кварталі 2019 року. За підзвітний період компанія випустила 96 тисяч примірників машин. Це стало для неї абсолютним рекордом.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla успішно завойовує світові ринки – у Європі її продажі її знову побили черговий рекорд.

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