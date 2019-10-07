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7 октября • обновлено в 11:08
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Мечта сбылась: Tesla в США получила необычный статус

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Электромобиль Tesla Model S стал машиной, которую американцы мечтают купить больше всего, существенно опережая все остальные бренды автомобилей, как бензиновые, так и гибридные.

Об этом говорится в исследовании, которое провел портал AutoWise. Свой анализ эксперты сайта построили на изучении хештегов и сообщений в Twitter.

Tesla Model S

Tesla Model S

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По итогам изучения сообщений более 100 тысяч пользователей, Tesla Model S существенно обошла всех конкурентов. Опередить Tesla не смог даже легендарный Ford Mustang, который занял второе место.

Карта предпочтений американцев

Карта предпочтений американцев

autowise.com

Исходя из результатов анализа, аналитики также делают вывод о постоянном росте интереса покупателей в США к электрокарам. Стоит отметить, что данные, полученные в социальных сетях, не дают на 100% релевантную информацию. Однако итоговая статистика позволяет сделать вывод о постоянном росте интереса покупателей к электромобилям.

При этом ранее Tesla опубликовала данные по рекордным объемам мирового производства и продаж своих электромобилей в третьем квартале 2019 года. За отчетный период компания выпустила 96 тысяч экземпляров своих электрокаров. Это стало абсолютным рекордом для компании.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla успешно завоевывает мировые рынки - в Европе продажи ее электрокаров вновь поставили очередной рекорд.

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Тема
Электротранспорт
Место
США
Тег
электромобили
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