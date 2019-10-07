Мечта сбылась: Tesla в США получила необычный статус

Электромобиль Tesla Model S стал машиной, которую американцы мечтают купить больше всего, существенно опережая все остальные бренды автомобилей, как бензиновые, так и гибридные.

Об этом говорится в исследовании, которое провел портал AutoWise. Свой анализ эксперты сайта построили на изучении хештегов и сообщений в Twitter.

Tesla Model S

По итогам изучения сообщений более 100 тысяч пользователей, Tesla Model S существенно обошла всех конкурентов. Опередить Tesla не смог даже легендарный Ford Mustang, который занял второе место.

Карта предпочтений американцев autowise.com

Исходя из результатов анализа, аналитики также делают вывод о постоянном росте интереса покупателей в США к электрокарам. Стоит отметить, что данные, полученные в социальных сетях, не дают на 100% релевантную информацию. Однако итоговая статистика позволяет сделать вывод о постоянном росте интереса покупателей к электромобилям.

При этом ранее Tesla опубликовала данные по рекордным объемам мирового производства и продаж своих электромобилей в третьем квартале 2019 года. За отчетный период компания выпустила 96 тысяч экземпляров своих электрокаров. Это стало абсолютным рекордом для компании.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla успешно завоевывает мировые рынки - в Европе продажи ее электрокаров вновь поставили очередной рекорд.

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