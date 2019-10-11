Відновлювальні джерела енергії в Україні зросли до 4,6 ГВт за 3 квартал 2019 року

Протягом 3-х місяців, з липня по вересень 2019 року, потужність відновлюваних джерел енергії в Україні зросла на 1 ГВт - з 3,6 ГВт до 4,6 ГВт (+ 27,8%).

За цей період в Україні побудовано 94 нові електростанції сонячної енергетики (792 МВт загальної встановленої потужності), 6 вітроелектростанцій (200 МВт), 3 станції з біомаси (5 МВт) і 4 малі гідроелектростанції (3 МВт).

Загальна сума інвестицій в ці проекти перевищила 900 млн євро.

Такі дані представлені в аналітичному звіті, підготовленому експертною групою IB Centre, і є частиною підготовки до 11-го форуму та виставки стійкої енергетики Центральної і Східної Європи SEF 2019 KYIV, (ru.sefkyiv.com), який відбудеться в Києві 16-18 жовтня (ФОРУМ: 16 жовтня, готель Hilton; Виставка: 17-18 жовтня, виставковий центр "M82").

Всього, з січня по вересень 2019 року, потужність відновлюваних джерел енергії в Україні зросла на 2,55 ГВт, що на 410% більше, ніж за аналогічний період минулого року (0,49 ГВт).

Станом на 26 вересня 2019 року, загальна потужність станцій сонячної енергетики в Україні перевищила 3,29 ГВт (+ 117% до 1 січня 2019), потужність вітроенергетичних установок, за даними Української асоціації вітроенергетики (UWEA), досягла 793 МВт (+ 48 8 % до 1 січня 2019), потужність малих ГЕС за станом на 26 вересня 2019 складає 104 МВт (+ 7,2% до 1 січня 2019 року), а приріст енергоустановок, що виробляють енергію з біомаси, також склав майже 12% - до 94 МВт .

Крім того, в Україні активно розвивається сегмент малих дахових сонячних станцій. Зокрема, станом на 26 вересня 2019, загальна потужність таких встановлених станцій перевищила 310 МВт (+ 97,4% до 1 січня 2019 року).

Згідно з прогнозом IB Centre, до кінця 2019 року українські та закордонні девелопери реалізують понад 40 нових інвестиційних проектів в галузі відновлювальної енергетики в Україні загальною встановленою потужністю понад 450 МВт.

11-й форум і виставка стійкої енергетики Центральної і Східної Європи SEF 2019 KYIV (ru.sefkyiv.com) - головна і сама галузева подія в регіоні, що традиційно збирає кваліфікованих міжнародних експертів, топ-менеджерів і власників компаній, які працюють в області стійкої енергетики, а також інвесторів, державних посадових осіб.

У 2019 році SEF 2019 KYIV пройде протягом трьох днів і на ньому будуть представлені спеціалізовані тематичні івенти, такі як Форум стійкої енергетики Центральної і Східної Європи, SEF: Конференція по сонячній енергетиці, SEF: Конференція з питань інвестицій та правових питань розвитку проектів сталої енергетики , SEF конференція з розподіленої генерації, Український форум з біопалива, SEF: 7-а Міжнародна конференція з енергоефективності.

18 жовтня відбудеться серія тренінгів від Solar Academy по максимізації генерації СЕС та її модернізації для інвесторів і власників домашніх сонячних станцій.

Більше 120 компаній з 28 країн представлять свою продукцію та технології на виставці, а також понад 450 делегатів і 80 + спікерів з 38 країн візьмуть участь в конференціях події.

Деталі на: sefkyiv.com

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