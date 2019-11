Автопілот Tesla став розумнішим: як це вплине на його поведінку

Інженери компанії Tesla оновили систему автоматичного пілотування для своїх електромобілів, внаслідок чого та навчилася розпізнавати дорожні конуси перед собою.

Про це повідомляє Engadget. Завдяки оновленню авто коригуватиме свій рух залежно від розташування конусів.

"Раніше автопілот Тесла без проблем розпізнавав інші транспортні засоби. Однак машини інших водіїв – це не єдине, через що часом варто турбуватися. Стосовно конусів дорожньої розмітки, які виконують ролі огорожі під час проведення дорожньо-будівельних робіт, то від сьогодні ви можете розслабитися... практично повністю", – зазначає видання.

Після оновлення автопілот зможе заздалегідь фіксувати конуси на дорозі і самостійно змінювати смугу руху. Водночас власники Tesla, які вже випробували новий режим, скаржаться на некоректність його роботи: помічник не завжди правильно розпізнає конуси, що може спровокувати аварію.

Ever been excited by traffic cones before? #Tesla pic.twitter.com/UR1mleUz4l