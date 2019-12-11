Головна Новини
11 грудня • оновлено в 06:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

Електрокари Tesla увійшли в список найкращих винаходів десятиліття за версією Verge

863
Читати матеріал російською

Видання The Verge помістило електромобілі Tesla в список зі 100 пристроїв, які визначили життя і сформували звичний нам уклад життя за останні десять років.

Про це йдеться в списку на сайті видання. Автори відзначають, що завдяки зусиллям компанії, ім'я Ілона Маска стало прозивним.

Електромобілі компанії Tesla увійшли в ТОП 100 кращих винаходів десятиліття за версією видання The Verge

Електромобілі компанії Tesla увійшли в ТОП 100 кращих винаходів десятиліття за версією видання The Verge

Новини
Прорив в хімії: вчені з США отримали премію TIME за найкращий винахід

Згідно зі списком, електрокар Tesla Model S, який вперше з'явився на ринку у 2012 році, зайняв 5 місце в рейтингу. Інший електромобіль компанії, Model S, який побачив світ у 2017 році, зайняв 29 місце.

"Седан Model S, звичайно, не був першим електромобілем, але він став першим, хто по-справжньому заслужив увагу. Електричний седан допоміг перетворити Tesla з нішевого автовиробника з одним автомобілем у лінійці в глобальне явище, яке залишило незгладимий слід в автопромисловості і попкультурі в цілому", – зазначає автомобільний експерт видання Ендрю Хокінс.

На думку журналіста, Model S змусила електромобілі "виглядати круто". "Авто стало тією самою "блискавкою в пляшці", яку все ще сподіваються спіймати конкуренти Tesla", – підкреслює Хокінс.

Електромобіль Tesla Model S

Електромобіль Tesla Model S

tesla.com

Згодом мінімалістична і більш доступна Model 3 змогла перевершити успіх Model S і зайняти місце лідера в категорії "найважливіший автомобіль", нагадує автор. "Однак Model 3 не змогла б з'явитися на світ без успіху Model S. Якщо з часом успіх "трійки" приведе нас до майбутнього доступніших авто з нульовим рівнем викидів, то це станеться тому, що Model S зробила це можливим", – стверджує Хокінс .

При цьому автори називають Model 3 "Святим Граалем" для масового ринку електромобілів, який зміг протистояти найпопулярнішим седанам середнього класу. Незважаючи на те, що вперше авто було анонсовано в 2016 році, масові поставки електрокара почалися лише на початок 2019 року, які Маск назвав "виробничим пеклом", відзначає видання.

Електрокар Tesla Model 3

Електрокар Tesla Model 3

tesla.com

Варто також відзначити, що журналісти The Verge підійшли до складання рейтингу з гумором: на 12 сходинці опинився телевізійний пульт з кнопкою "Netflix", на 24 розташувалися попсокети (аксесуар, який прикріплюють на задню частину корпусу гаджета, щоб пристрій було зручніше тримати в руці. – Oboz), на 26-му місці - пошкоджений кабель Lightning для техніки Apple і так далі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що поставки електромобілів займуть місце в списку головних пріоритетів під кінець 2019 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
електромобілі Tesla
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги