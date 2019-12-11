Електрокари Tesla увійшли в список найкращих винаходів десятиліття за версією Verge

Видання The Verge помістило електромобілі Tesla в список зі 100 пристроїв, які визначили життя і сформували звичний нам уклад життя за останні десять років.

Про це йдеться в списку на сайті видання. Автори відзначають, що завдяки зусиллям компанії, ім'я Ілона Маска стало прозивним.

Електромобілі компанії Tesla увійшли в ТОП 100 кращих винаходів десятиліття за версією видання The Verge

Згідно зі списком, електрокар Tesla Model S, який вперше з'явився на ринку у 2012 році, зайняв 5 місце в рейтингу. Інший електромобіль компанії, Model S, який побачив світ у 2017 році, зайняв 29 місце.

"Седан Model S, звичайно, не був першим електромобілем, але він став першим, хто по-справжньому заслужив увагу. Електричний седан допоміг перетворити Tesla з нішевого автовиробника з одним автомобілем у лінійці в глобальне явище, яке залишило незгладимий слід в автопромисловості і попкультурі в цілому", – зазначає автомобільний експерт видання Ендрю Хокінс.

На думку журналіста, Model S змусила електромобілі "виглядати круто". "Авто стало тією самою "блискавкою в пляшці", яку все ще сподіваються спіймати конкуренти Tesla", – підкреслює Хокінс.

Електромобіль Tesla Model S tesla.com

Згодом мінімалістична і більш доступна Model 3 змогла перевершити успіх Model S і зайняти місце лідера в категорії "найважливіший автомобіль", нагадує автор. "Однак Model 3 не змогла б з'явитися на світ без успіху Model S. Якщо з часом успіх "трійки" приведе нас до майбутнього доступніших авто з нульовим рівнем викидів, то це станеться тому, що Model S зробила це можливим", – стверджує Хокінс .

При цьому автори називають Model 3 "Святим Граалем" для масового ринку електромобілів, який зміг протистояти найпопулярнішим седанам середнього класу. Незважаючи на те, що вперше авто було анонсовано в 2016 році, масові поставки електрокара почалися лише на початок 2019 року, які Маск назвав "виробничим пеклом", відзначає видання.

Електрокар Tesla Model 3 tesla.com

Варто також відзначити, що журналісти The Verge підійшли до складання рейтингу з гумором: на 12 сходинці опинився телевізійний пульт з кнопкою "Netflix", на 24 розташувалися попсокети (аксесуар, який прикріплюють на задню частину корпусу гаджета, щоб пристрій було зручніше тримати в руці. – Oboz), на 26-му місці - пошкоджений кабель Lightning для техніки Apple і так далі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що поставки електромобілів займуть місце в списку головних пріоритетів під кінець 2019 року.

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