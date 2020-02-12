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12 лютого • оновлено в 13:29
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/ Сонячна енергетика

Чекаємо в Україні: Ілон Маск почне продаж сонячного даху Solarglass за межами США

1.3т
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Глава компанії Tesla Ілон Маск анонсував початок продажів "сонячної черепиці" Solarglass в Європі і Китаї.

Про це він написав у Twitter. В даний момент фотоелектричні модулі сонячної покрівлі виробляються на фабриці в американському місті Баффало.

Чекаємо в Україні: Ілон Маск почне продаж сонячного даху Solarglass за межами США

twitter.com/Tesla

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Маск зазначив, що наразі перед компанією стоїть завдання щодо збільшення штату установників сонячних дахів. "Інтерес величезний, але ми можемо запропонувати продукт лише на тих ринках, де є бригади інсталяторів", – сказав він.

Зараз установка даху з сонячною батареєю займає два тижні. Однак в компанії Маска розраховують скоротити ці терміни без втрати якості. У найближчому майбутньому в компанії планують встановлювати до тисячі покрівель в тиждень.

Що стосується поточного стану справ з оновленою сонячної черепицею, то Маск поки утримався від коментарів. Незабаром, пообіцяв Маск, буде оголошено і про вихід на ринки Європи і Китаю.

Перший доступний варіант Solarglass буде виконано в чорному кольорі, з текстурою. Потім з'являться і інші моделі. "Будемо сподіватися, в кінці цього року", написав Маск. Ціну можна порахувати на сайті: сонячна покрівля 10 кВт на середній будинок 185 кв. метрів обійдеться в $42 500.

Раніше OBOZREVATEL писав, як українець Павло Річка, який створив унікальну сонячну черепицю River Solar, розповів про її відміну від зарубіжних аналогів і можливості заробітку.

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Читайте всі новини по темі "Сонячні панелі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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