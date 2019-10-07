Мільярдні вливання: в уряді озвучили обсяг інвестицій у "зелену" енергетику України

У "зелену" енергетику України з початку року інвестували понад 2 млрд євро для створення близько 2 500 МВт поновлюваного енергоресурсу.

Про це у Facebook повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савичук. За його словами, темпи введення нових об'єктів дозволять виконати низку міжнародних зобов'язань.

За його даними, з початку року було встановлено більше 2 000 МВт сонячної енергетики, майже 400 МВт для вітрової, майже 120 МВт сонячної енергетики в домогосподарствах, майже 24 МВт біогазових установок, 13 МВт об'єктів малої гідроенергетики та 4 МВт – на біомасі.

"Загальна потужність відновлюваної електроенергетики тільки за дев'ять місяців виросла вдвічі: із майже 2 300 МВт станом на кінець 2018 року до приблизно 5 000 МВт станом на 1 жовтня", – заявив Савчук.

За його словами, такі темпи введення об'єктів, які генерують "чисту" електроенергію, дозволять виконати міжнародні зобов'язання й досягти мети Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL цитував заяву Сергія Савичука, який розповів про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, котрі за 2019 рік отримали понад 290 млн гривень компенсацій за програмою "теплі кредити".

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