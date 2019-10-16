Європа "врятує" Україну від газової залежності: чого чекати вже скоро

Україна може отримати фінансування для підтримки розвитку альтернативної енергетики і введення системи "зелених" аукціонів від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Про це заявила старший банкір департаменту електроенергії ЄБРР Ольга Єрьоміна, пише "Інтерфакс-Україна". За її словами, Україні хочуть допомогти плавно перейти на систему аукціонів.

"Це буде нова програма під запланований на 2020 рік запуск системи "зелених" аукціонів. Ми сподіваємося, що там буде більш тривала підтримка (остання програма покривала два роки). Сподіваємося також, що під аукціони ми виділимо великі обсяги коштів, хоча це буде залежати від того, як українська сторона визначить квоти підтримки для різних видів відновлюваної енергетики (ВДЕ) в рамках аукціонів", – заявила вона.

На сьогоднішній день ЄБРР вже видав Україні гранти на оплату консультантів, які нададуть допомогу Міністерству енергетики та іншим відомствам з підготовки до введення нової системи підтримки ВДЕ.

Раніше на сайті ЄБРР був опублікований проект додаткового фінансування України на 200 млн євро за програмою підтримки "чистої" енергетики USELF. У разі його схвалення, підкреслює Єрьоміна, ВДЕ-проекти по "зеленим" тарифам отримають додаткові кошти.

"Фактично ця програма розрахована на проекти, які до нас надійшли раніше, а також на забезпечення плавного переходу до аукціонів, щоб не було негативних сигналів інвесторів", – підсумувала вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в квітні 2019 року Верховна Рада прийняла закон 2712-VIII, який регламентував введення "зелених" аукціонів з 2020 року.

Закон замінює систему державної підтримки ВДЕ-об'єктів в вигляді "зеленого" тарифу системою "зелених" аукціонів, за якими підтримку держави буде отримувати інвестор, який запропонував на аукціоні найменший тариф на вироблену електроенергію.

Президент Асоціації сонячної енергетики України Юрій Фаворський, коментуючи цей закон, зазначив, що при його реалізації Україна може зіткнутися з проблемами. За його словами, система "зелених" аукціонів не завжди може приносити позитивні результати.

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