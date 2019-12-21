Чотири двигуни, кілька батарей: у США створять потужного конкурента Tesla Cybertruck

Компанія Ford у США отримала кілька патентів для створення електричного пікапа F-150, який повинен з'явитися на ринку в 2021 році.

Про це повідомляє Electrek. Незважаючи на те, що прототип електромобіля було показано в 2019 році, наразі інформація про нього практично відсутня.

motor1.com

У першому патенті описується передній багажник між крилами автомобіля, за підйомними ґратами радіатора. Його можна відкрити, не підіймаючи капот.

патент Ford electrek.co

В іншому патенті компанія описала новий метод встановлення батарей в електромобіль. Він дозволяє використовувати акумулятори різних розмірів, щоб додавати дальності пробігу.

Крім того, додаткові поперечні балки роблять конструкцію міцнішою, що корисно для важких вантажівок. Також у патенті описується, як встановлювати окремий мотор на кожне колесо.

Патент Ford electrek.co

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Rivian Automotive з США представила свою версію електричного пікапа, в роботу над яким було вкладено $1,5 млрд.

До цього в Аргентині електричний пікап Rivian R1T здійснив подорож на 500 км без підзарядки по пустелі біля підніжжя Анд.

У листопаді китайський стартап Neuron EV на міжнародній виставці China International Import Expo в Шанхаї показав концепт електричного пікапа.

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