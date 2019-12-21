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21 декабря • обновлено в 13:50
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Четыре двигателя, несколько батарей: в США создадут мощного конкурента Tesla Cybertruck

1.1т
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Компания Ford в США получила несколько патентов для создания электрического пикапа F-150, который должен появиться на рынке в 2021 году.

Об этом сообщает Electrek. Несмотря на то, что прототип электромобиля был показан в 2019 году, на данный момент информация о нем практически отсутствует.

Четыре двигателя, несколько батарей: в США создадут мощного конкурента Tesla Cybertruck

motor1.com

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В первом патенте описывается передний багажник между крыльями автомобиля, за подъемной решеткой радиатора. Его можно открыть, не поднимая капот.

Патент Ford

Патент Ford

electrek.co

В другом патенте компания описала новый метод установки батарей в электромобиле. Он позволяет использовать аккумуляторы различных размеров, чтобы добавлять запас хода.

Кроме того, дополнительные поперечные балки делают конструкцию более прочной, что полезно для тяжелых грузовиков. Также в патенте описывается, как устанавливать отдельный мотор на каждое колесо.

Патент Ford

Патент Ford

electrek.co

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Rivian Automotive из США представила свою версию электрического пикапа, в работу над которым было вложено $1,5 млрд.

До этого в Аргентине электрический пикап Rivian R1T совершил путешествие на 500 км без подзарядки по пустыне у подножья Анд.

В ноябре китайский стартап Neuron EV на международной выставке China International Import Expo в Шанхае показал концепт электрического пикапа.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Тег
электромобили
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