Четыре двигателя, несколько батарей: в США создадут мощного конкурента Tesla Cybertruck

Компания Ford в США получила несколько патентов для создания электрического пикапа F-150, который должен появиться на рынке в 2021 году.

Об этом сообщает Electrek. Несмотря на то, что прототип электромобиля был показан в 2019 году, на данный момент информация о нем практически отсутствует.

motor1.com

В первом патенте описывается передний багажник между крыльями автомобиля, за подъемной решеткой радиатора. Его можно открыть, не поднимая капот.

Патент Ford electrek.co

В другом патенте компания описала новый метод установки батарей в электромобиле. Он позволяет использовать аккумуляторы различных размеров, чтобы добавлять запас хода.

Кроме того, дополнительные поперечные балки делают конструкцию более прочной, что полезно для тяжелых грузовиков. Также в патенте описывается, как устанавливать отдельный мотор на каждое колесо.

Патент Ford electrek.co

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Rivian Automotive из США представила свою версию электрического пикапа, в работу над которым было вложено $1,5 млрд.

До этого в Аргентине электрический пикап Rivian R1T совершил путешествие на 500 км без подзарядки по пустыне у подножья Анд.

В ноябре китайский стартап Neuron EV на международной выставке China International Import Expo в Шанхае показал концепт электрического пикапа.

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