У Канаді навчилися перетворювати шкідливі гази в косметичні засоби

У Канаді стартап CleanO2 почав продаж апарату CARBiNX, який перетворює вуглекислий газ в мило та інші гігієнічні засоби.

Про це повідомляє телеканал CBC з посиланням на біографію автора стартапу Джейсона Кардіффа, який раніше працював водопровідником.

апарат CARBiNX cbc.ca

Створений канадським винахідником апарат CARBiNX перетворює промислові викиди вуглекислого газу в калійну сіль, яку в подальшому можна використовувати при виробництві мила, миючих засобів, та в агропромисловості і фармацевтиці.

Пристрій являє собою коробку розміром з два холодильника: під час роботи воно вловлює викиди вуглекислого газу від печей і водонагрівачів завдяки спеціальним хімічним речовинам.

Кардіфф стверджує, що один пристрій знижує викиди вуглецю від шести до восьми тонн на рік.

"Якщо ви збираєтеся використовувати природний газ для опалення або для свого будинку, вам потрібен пристрій для зниження викидів, і CARBiNX допоможе в цьому", - стверджує він.

На даний момент в Канаді встановлено 14 апаратів CARBiNX на території шкіл, житлових комплексів і промислових об'єктів.

Серед клієнтів стартапу є також відомі косметичні бренди - компанія Lush Cosmetics використовує винахід у виробництві шипучих бомб для ванн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що рівень вмісту вуглекислого газу в атмосфері досяг критичної позначки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал