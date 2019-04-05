Дебати Порошенка і Зеленського: в НСК "Олімпійський" висловилися про ціну

НСК "Олімпійський" має всі технічні можливості для того, щоб провести дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на високому рівні, але поки порахувати, скільки це буде коштувати — неможливо.

Про це на брифінгу сказав заступник гендиректора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов, передає "Інтерфакс-Україна". Він не зміг назвати вартість проведення дебатів, зазначивши, що вона залежить від низки чинників — скільки часу треба на підготовку, які технічні можливості потрібні тощо.

"Якщо надійде заявка технічному завданню, то буде зустріч із представниками ЦВК, "Суспільного телебачення" і представниками кандидатів у президенти, щоб визначити технічні умови та вимоги для проведення дебатів. І на основі цього будуть приймати рішення про технічну підтримку, охорону, гарантування безпеки на НСК "Олімпійський" і перш за все важливе питання — це буде з глядачами чи ні", — сказав він.

Зеленський і Порошенко

Водночас він не виключив можливості того, що дебати можуть відбутися у присутності глядачів.

"Усе можливо. Ми ж провели Лігу чемпіонів (фінал). Але питання в тому, яке рішення прийме ЦВК", — сказав він.

Разом із тим Анісімов додав, що нині НСК "Олімпійський" не отримував жодного офіційного звернення щодо проведення дебатів ні від штабів обох кандидатів, ні від "Суспільного телебачення".

НСК "Олімпійський"

"Ми державне комерційне підприємство, і якщо звертається будь-хто з пропозицією забезпечити проведення будь-якого заходу — завжди раді, але на комерційній основі", — сказав Анісімов.

Раніше голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що оренду НСК "Олімпійський" не оплачуватимуть за державний рахунок. Це особиста справа Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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