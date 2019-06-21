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Моторошна стихія зруйнувала міст у Карпатах: фото наслідків

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В Івано-Франківській області 20 червня зруйнувався залізобетонний міст між селами Шепіт і Прокурава після грози.

За даними прес-служби управління з питань цивільного захисту ОДА, мешканці залишилися без сполучення з іншими населеними пунктами.

"20.06.2019 ввечері надійшло повідомлення про те, що в результаті грозових опадів у річці Брустурка стався підйом рівня води. Потоком води на грунтовій автомобільній дорозі місцевого значення між селами Шепіт і Прокурава Косівського району відбулося підмивання опор (залізобетонних блоків) із подальшим обваленням і руйнуванням покриття моста", – розповіли у відомстві.

Наслідки руйнування моста

Наслідки руйнування моста

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У селі Шепіт проживає близько 900 осіб, а проїзд туди на легковому транспорті відсутній. Уточнюється, що вживаються всі заходи з відновлення сполучення із населеним пунктом.

Руйнування мосту біля села Шепіт

Руйнування мосту біля села Шепіт

Джерело OBOZREVATEL також розповіло, що стихія 20 червня бушувала не тільки в Івано-Франківській області. Грозовий фронт перемістився на Закарпаття.

"Побачив, як з гір спускається "стіна". Палахкотіло та гриміло так, що будинок трясся, і світло мерехтіло", – розповіло джерело.

Він додав, що проливний дощ пройшов кілька разів. 21 червня вранці стояла сонячна погода, але вже після обіду хмари "свинцевого" кольору знову з'явилися на горизонті з грозою та дощем.

Залишки моста біля села Шепіт

Залишки моста біля села Шепіт

Залишки моста біля села Шепіт

Залишки моста біля села Шепіт

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня по Житомирщині пройшовся сильний ураган-смерч, який повалив близько 100 гектарів лісу. Через кілька днів, 21 травня, в Чернівецькій області вирував потужний торнадо, який вирвав дерева з корінням.

Цього же дня Житомир накрив страшний вітер, який повалив дерева у дворах житлових будинків. Ураган зі смерчем зафільмували на камеру.

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Місце
Україна
Теги
Карпатипогода
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Вот это у вас называется мостом? По мне так это просто ж/б балки перекинули через ручей)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Снова проходил мимо, Он был построен по чертежам известного во всей Галактике мостостроителя, Медовара.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что-то не везёт Украине с мостами. Крымский Мост стоит, а вот по территории Украины, все мосты рушатся. Может стоит Украине пройти обряд очищения...
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Что хрюкнул пл этому поводу Медозавр?
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