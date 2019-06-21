Моторошна стихія зруйнувала міст у Карпатах: фото наслідків

В Івано-Франківській області 20 червня зруйнувався залізобетонний міст між селами Шепіт і Прокурава після грози.
За даними прес-служби управління з питань цивільного захисту ОДА, мешканці залишилися без сполучення з іншими населеними пунктами.
"20.06.2019 ввечері надійшло повідомлення про те, що в результаті грозових опадів у річці Брустурка стався підйом рівня води. Потоком води на грунтовій автомобільній дорозі місцевого значення між селами Шепіт і Прокурава Косівського району відбулося підмивання опор (залізобетонних блоків) із подальшим обваленням і руйнуванням покриття моста", – розповіли у відомстві.
Наслідки руйнування моста
У селі Шепіт проживає близько 900 осіб, а проїзд туди на легковому транспорті відсутній. Уточнюється, що вживаються всі заходи з відновлення сполучення із населеним пунктом.
Руйнування мосту біля села Шепіт
Джерело OBOZREVATEL також розповіло, що стихія 20 червня бушувала не тільки в Івано-Франківській області. Грозовий фронт перемістився на Закарпаття.
"Побачив, як з гір спускається "стіна". Палахкотіло та гриміло так, що будинок трясся, і світло мерехтіло", – розповіло джерело.
Він додав, що проливний дощ пройшов кілька разів. 21 червня вранці стояла сонячна погода, але вже після обіду хмари "свинцевого" кольору знову з'явилися на горизонті з грозою та дощем.
Залишки моста біля села Шепіт
Залишки моста біля села Шепіт
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня по Житомирщині пройшовся сильний ураган-смерч, який повалив близько 100 гектарів лісу. Через кілька днів, 21 травня, в Чернівецькій області вирував потужний торнадо, який вирвав дерева з корінням.
Цього же дня Житомир накрив страшний вітер, який повалив дерева у дворах житлових будинків. Ураган зі смерчем зафільмували на камеру.
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