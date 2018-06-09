30 речей, які ви повинні зробити в Харкові: інструкція для новачків

До Харкова щорічно приїжджають десятки тисяч туристів і студентів. І місту є що їм показати. Чого варта архітектура, колоритні "персонажі" і знакові місця.

Про 30 речей, які в першу чергу необхідно зробити тому, хто приїхав до Харкова, пише 057.ua.

1. Зробити фото на Дзеркальному струмені

2. Сходити в парк ім. Горького

3. Познайомитись з харківським "чарівником"

4. Купити щось на Барабашово

5. Знайти 50-у паралель в парку Шевченка

6. Послухати саксофоніста на Сумській

7. Спробувати припаркуватися біля Дафі-Ашана в вихідні

8. Знайти всі малюнки Гамлета у дворах

9. Проїхатися на харківському трамваї і не "дріфтонути"

10. Знайти колесо від трактора на пам'ятнику Шевченку

11. Знайти двох скрипалів на дахах

12. Пройтися по ХТЗ з дорогим мобільним телефоном

13. Купити слойку в Кулиничах

14. Зайти в магазин солодощів "Ведмедик"

15. Подивитися на білого тигра в Екопарку

16. Побачити стадіон "Металіст"

17. Проїхатися на велосипеді по велодоріжці і вислухати "побажання" від мам з колясками, які там гуляють

18. Купити і з'їсти харківський бісквіт

19. Побачити ХНАТОБ (і отримати багато вражень)

20. Спробувати купити в кіоску стрижень для ручки і спостерігати, як здивується продавчиня

21. Поїсти на Південній залізниці в кафе "У Галини" (і теж отримати багато вражень)

22. Поспостерігати над черговим мітингом біля міськради або ХОДА

23. Сфотографувати фасад будівлі СБУ і потім довго пояснювати, навіщо ти це зробив(ла)

24. Пройтися по набережній до скверу "Стрілка"

25. Покататися по Лопані на човні

26. Побачити, як вночі під дощем комунальники кладуть асфальт

27. Знайти закинутий театр Муссурі

28. Скласти всі свої речі в величезну картату сумку (це краще зробити відразу після відвідин Барабашово)

29. Спуститися в харківські підземелля

30. Заблудитися в Будинку державної промисловості

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