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У Харкові вандали здивували "вправами" з гігантською кам'яною кулею. Фото

1.7тЧитати новину російською

У Харкові вандали збили з постаменту 200-кілограмову кулю.

Інцидент стався 30 травня в центрі міста. Невідомі зламали постамент і катали кулю по землі, після чого кинули її на місці події. Про це повідомляє newsroom.kh.ua, посилаючись на прес-службу Харківського національного університету імені Каразіна.

"Як тільки керівництву університету стало відомо про цю НП, відразу були проведені монтажні роботи з відновлення кулі. На цей момент вона знаходиться на своєму місці, надійно закріплена щоб уникнути подібних інцидентів", - розповіли в ХНУ імені Каразіна.

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Тема
Kharkiv.City
Місце
Україна
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