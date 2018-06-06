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У Харкові у дворі з'явилася галявина казок

1.3тЧитати новину російською

У Харкові 67-річний пенсіонер Валентин Жгурідіс поселив під вікнами свого будинку більше десяти героїв казок і мультфільмів.

Як йдеться на сторінці "Харківський перелом" у Facebook, головний натхненник і помічник в створенні казкової галявини "Поле чудес" - внучка Кассандра.

Матеріали для фігурок чоловік підбирає самостійно, за свої гроші купує різні елементи, фарби і цвяхи.

Так, у дворі вже встановлені лебідь з автомобільної покришки, гном з будівельної піни і дерев'яна Баба-яга. Також крім персонажів радянських мультфільмів почали з'являтися сучасні герої - Губка Боб і міньйони.

Казкову поляну жителі вважають місцевою визначною пам'яткою. У планах майстра на це літо - поселити на галявині нових героїв.

Як повідомляв CityOboz, пенсіонер відтворив древній Львів у дворі будинку.

Тема
Kharkiv.City
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