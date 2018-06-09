30 вещей, которые вы должны сделать в Харькове: инструкция для новичков

В Харьков ежегодно приезжают десятки тысяч туристов и студентов. И городу есть что им показать. Чего стоит архитектура, колоритные "персонажи" и знаковые места.

О 30 вещах, которые в первую очередь необходимо сделать тому, кто приехал в Харьков, пишет 057.ua.

1. Сделать фото на Зеркальной струе

2. Сходить в парк им. Горького

3. Познакомится с харьковским "волшебником"

4. Купить что-то на Барабашово

5. Найти 50-ю параллель в парке Шевченко

6. Послушать саксофониста на Сумской

7. Попытаться припарковаться возле Дафи-Ашана в выходные

8. Найти все рисунки Гамлета во дворах

9. Проехаться на харьковском трамвае и не "дрифтонуть"

10. Найти колесо от трактора на памятнике Шевченко

11. Найти двух скрипачей на крышах

12. Пройтись по ХТЗ с дорогим мобильным телефоном

13. Купить слойку в Кулиничах

14. Зайти в магазин сладостей "Ведмедик"

15. Посмотреть на белого тигра в Экопарке

16. Увидеть стадион "Металлист"

17. Прокатиться на велосипеде по велодорожке и выслушать "пожелания" от мам с колясками, которые там гуляют

18. Купить и съесть харьковский бисквит

19. Увидеть ХНАТОБ (и очень впечатлиться)

20. Попытаться купить в киоске стержень для ручки и смотреть на недоумение продавщицы

21. Поесть на ЮЖД в кафе "У Галины" (и тоже впечатлиться)

22. Понаблюдать над очередным митингом около горсовета или ХОГА

23. Сфотографировать фасад здания СБУ и потом долго разъяснять, зачем ты это сделал(а)

24. Пройтись по набережной к скверу "Стрелка"

25. Прокатиться по Лопани на лодке

26. Увидеть, как ночью под дождем коммунальщики укладывают асфальт

27.Найти заброшенный театр Муссури

28.Сложить все свои вещи в огромную клетчатую сумку (это лучше сделать сразу после посещения Барабашово)

29.Спуститься в харьковские подземелья

30.Заблудиться в Доме государственной промышленности

Ранее CityOboz рассказывал, что в Харькове во дворе появилась поляна сказок.