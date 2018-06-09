30 вещей, которые вы должны сделать в Харькове: инструкция для новичков

В Харьков ежегодно приезжают десятки тысяч туристов и студентов. И городу есть что им показать. Чего стоит архитектура, колоритные "персонажи" и знаковые места.
О 30 вещах, которые в первую очередь необходимо сделать тому, кто приехал в Харьков, пишет 057.ua.
1. Сделать фото на Зеркальной струе
2. Сходить в парк им. Горького
3. Познакомится с харьковским "волшебником"
4. Купить что-то на Барабашово
5. Найти 50-ю параллель в парке Шевченко
6. Послушать саксофониста на Сумской
7. Попытаться припарковаться возле Дафи-Ашана в выходные
8. Найти все рисунки Гамлета во дворах
9. Проехаться на харьковском трамвае и не "дрифтонуть"
10. Найти колесо от трактора на памятнике Шевченко
11. Найти двух скрипачей на крышах
12. Пройтись по ХТЗ с дорогим мобильным телефоном
13. Купить слойку в Кулиничах
14. Зайти в магазин сладостей "Ведмедик"
15. Посмотреть на белого тигра в Экопарке
16. Увидеть стадион "Металлист"
17. Прокатиться на велосипеде по велодорожке и выслушать "пожелания" от мам с колясками, которые там гуляют
18. Купить и съесть харьковский бисквит
19. Увидеть ХНАТОБ (и очень впечатлиться)
20. Попытаться купить в киоске стержень для ручки и смотреть на недоумение продавщицы
21. Поесть на ЮЖД в кафе "У Галины" (и тоже впечатлиться)
22. Понаблюдать над очередным митингом около горсовета или ХОГА
23. Сфотографировать фасад здания СБУ и потом долго разъяснять, зачем ты это сделал(а)
24. Пройтись по набережной к скверу "Стрелка"
25. Прокатиться по Лопани на лодке
26. Увидеть, как ночью под дождем коммунальщики укладывают асфальт
27.Найти заброшенный театр Муссури
28.Сложить все свои вещи в огромную клетчатую сумку (это лучше сделать сразу после посещения Барабашово)
29.Спуститься в харьковские подземелья
30.Заблудиться в Доме государственной промышленности
Ранее CityOboz рассказывал, что в Харькове во дворе появилась поляна сказок.