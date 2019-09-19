"Зраде" и "перемоге" украинцев психиатры дали объяснение

"Зрада" или "перемога". Эта, казалось бы универсальная формула определения "своих" и "чужих", по мнению социологов и психологов, оказалось биполярным расстройством общества.

Американская психиатрическая ассоциация выделила определенные симптомы этой мании, в которых легко узнается состояние украинцев, в котором мы находимся последние пять лет.

Во всех обществах существуют свои иллюзии и разочарования, но у нас они особо обострены и действительно приближаются к мании и депрессии. Украинцы не могут (или не хотят) контролировать собственные эмоции от воодушевления, со слезами радости репостят статусы о собственной крутизне, ныряют с головой в флешмобы, закрывают глаза на серьезные проблемы и забывают о здравом смысле. Или заявляют, что ничего из этого не выйдет, все пропало и из страны надо ехать, также не указывает на наличие критического мышления.

Медики утверждают, что неправильно лечить симптомы, то есть депрессии и мании. В случае биполярного расстройства надо использовать стабилизаторы настроения и психотерапию, то есть стараться не впадать в чрезмерные "зрады" и "перемоги", использовать холодный разум и критическое мышление три раза в день перед приемом информации и обдумыванием увиденного и услышанного.

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