"ЗЕРКАЛО МИРА"!
Ставка на проигрыш. Кто в Офисе Президента Украины разочаровал Владимира Зеленского и кого ЗЕкоманда нанимала бегать по крышам?
Политика киллеров. За что Украина запретила партию сбежавшего Президента и кому Грузия прощает убийство сотен своих граждан?
Детектор лжи Саакашвили. Как украинская власть наказывает за покушения на жизнь журналистов и чего ожидать от камбека грузинского Президента на Родину?
Золотой рот. За что в Одессе раздают пентхаусы с видом на море и какие пресс-секретарши платят своим же боссам?
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