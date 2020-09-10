Главная Новости
10 сентября • обновлено в 21:29
МоваЯзык
МедОбоз Главная

"ЗЕРКАЛО МИРА"!

  • Ставка на проигрыш. Кто в Офисе Президента Украины разочаровал Владимира Зеленского и кого ЗЕкоманда нанимала бегать по крышам?

  • Политика киллеров. За что Украина запретила партию сбежавшего Президента и кому Грузия прощает убийство сотен своих граждан?

  • Детектор лжи Саакашвили. Как украинская власть наказывает за покушения на жизнь журналистов и чего ожидать от камбека грузинского Президента на Родину?

  • Золотой рот. За что в Одессе раздают пентхаусы с видом на море и какие пресс-секретарши платят своим же боссам?

1.8т
Читать материал на украинском

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Видео блоги" на OBOZREVATEL.

Автор
Олег Дейнека, Валерий Товмач
Тема
Видео блоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Видео

Новости

Все новости