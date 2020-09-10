"ЗЕРКАЛО МИРА"!

Ставка на проигрыш. Кто в Офисе Президента Украины разочаровал Владимира Зеленского и кого ЗЕкоманда нанимала бегать по крышам?

Политика киллеров. За что Украина запретила партию сбежавшего Президента и кому Грузия прощает убийство сотен своих граждан?

Детектор лжи Саакашвили. Как украинская власть наказывает за покушения на жизнь журналистов и чего ожидать от камбека грузинского Президента на Родину?