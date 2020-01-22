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22 января • обновлено в 13:28
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Зеленский сделал заявление о декоммунизации: комментарий историка

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Историк, блогер Кирилл Галушко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления президента Зеленского о необходимости называть улицы именами героев, которые объединяют, а не разъединяют украинцев.

"Вряд ли переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича в Донецке вызовет восторг у местного населения, но чем же тогда называть. Кого считать национальным героем самом деле? Народ у нас мудрый, и он во время декоммунизации стремился переименовать улицы не в честь кого-то, а на Цветочную, Солнечную, Лунную, например. И сейчас мы видим, что те заявления были небезосновательны, то есть люди у нас мудрые. Но вопрос сейчас остается открытым", - заявил историк.

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Кирилл Галушко
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