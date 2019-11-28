ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Монатик и Серега сняли совместный клип
В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите о таком:
Ирина Билык рассказала о своих бывших,
жена Остапчука поехала с детьми в Канаду,
новый клип Monatikа и Сереги,
а Вера Брежнева призналась, что ее раздражает
обо всем этом смотрите далее в нашем ЗВЕЗДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ
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