ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Монатик и Серега сняли совместный клип

В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите о таком:

Ирина Билык рассказала о своих бывших,

жена Остапчука поехала с детьми в Канаду,

новый клип Monatikа и Сереги,

а Вера Брежнева призналась, что ее раздражает

обо всем этом смотрите далее в нашем ЗВЕЗДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ

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