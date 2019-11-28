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29 ноября • обновлено в 11:30
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ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Монатик и Серега сняли совместный клип

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В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите о таком:

Ирина Билык рассказала о своих бывших,

жена Остапчука поехала с детьми в Канаду,

новый клип Monatikа и Сереги,

а Вера Брежнева призналась, что ее раздражает

обо всем этом смотрите далее в нашем ЗВЕЗДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ

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Темы
Звездный дайджест Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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