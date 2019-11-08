ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Лобода станцевала без белья

Монатик вместе с женой побывали в Диснейленде,

Ирина Горовая призналась, как ее сын общается с Настей Каменских,

The Hardkiss сообщили об изменении состава группы,

а Лобода перед концертом станцевала без белья,

обо всем этом смотрите далее в нашем Звездном Дайджесте.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!