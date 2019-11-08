ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Лобода станцевала без белья

ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Лобода станцевала без белья140 Читать материал на украинском
Монатик вместе с женой побывали в Диснейленде,
Ирина Горовая призналась, как ее сын общается с Настей Каменских,
The Hardkiss сообщили об изменении состава группы,
а Лобода перед концертом станцевала без белья,
обо всем этом смотрите далее в нашем Звездном Дайджесте.
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