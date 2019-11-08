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8 ноября • обновлено в 20:50
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ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Лобода станцевала без белья

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Монатик вместе с женой побывали в Диснейленде,

Ирина Горовая призналась, как ее сын общается с Настей Каменских,

The Hardkiss сообщили об изменении состава группы,

а Лобода перед концертом станцевала без белья,

обо всем этом смотрите далее в нашем Звездном Дайджесте.

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