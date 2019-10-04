ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: романтическая прогулка Потапа и Насти

ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: романтическая прогулка Потапа и Насти61 Читать материал на украинском
В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите о следующем:
РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА ПОТАПА И НАСТИ КАМЕНСКИХ,
СОЛИСТ "IMAGINE DRAGONS" В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ СТАЛ ОТЦОМ,
С КЕМ ПРОВОДИТ ДНИ И НОЧИ СВЕТЛАНА ЛОБОДА,
А ДИМОПУЛОС РАССЕКРЕТИЛА ИМЯ НОВОРОЖДЕННОЙ ДОЧЕРИ,
обо всем этом смотрите далее в нашем ЗВЕЗДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ.
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