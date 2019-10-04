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4 октября • обновлено в 14:34
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ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: романтическая прогулка Потапа и Насти

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В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите о следующем:

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА ПОТАПА И НАСТИ КАМЕНСКИХ,

СОЛИСТ "IMAGINE DRAGONS" В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ СТАЛ ОТЦОМ,

С КЕМ ПРОВОДИТ ДНИ И НОЧИ СВЕТЛАНА ЛОБОДА,

А ДИМОПУЛОС РАССЕКРЕТИЛА ИМЯ НОВОРОЖДЕННОЙ ДОЧЕРИ,

обо всем этом смотрите далее в нашем ЗВЕЗДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ.

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Тема
Звездный дайджест
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