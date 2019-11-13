Який для Вас ідеальний сніданок?
Сьогодні ми поговорими про ідеальні сніданки. Ідеальні не значить - корисні.
Більшість громадян називає ідеальним сніданком чай або каву з бутербродом, так вирішили 43% опитаних. Також більшість людей полюбляє їсти на сніданок сирники - 40%. Меншість вважає ідеальним вживанния фруктів та овсянки по 7%. Та лише 3% опитаних вважають ідеаним сніданком м'ясо чи якісь більш калорійні продукти.
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