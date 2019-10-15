В очікуванні опалювального сезону, ми провели неввеличке опитування серед жителів Києва та гостей міста.

На питання - "Яка для Вас найкомфортніша температура в оселі?" громадяни охоче давали відповіді. Загалом 40% вважають, що температура в оселі повинна буди 20 °C, ще ж 40% вважають, що температура повітря в оселі повинна бути більше 20 °C і 20% вважають, що комфортною температурою повітря в оселі має бути температура до 20 °C

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