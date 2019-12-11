Холодно, но без снега: прогноз погоды в Украине на 12 декабря от ObozTV

Температура воздуха в Украине ощутимо снизится, но сильных морозов не ожидается. Кроме того, будет преобладать солнечная и сухая погода.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 12 декабря.

На западе облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +6, ночью -1 градус.

Север – ясно и сухо. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -2.

На востоке безоблачное небо, без осадков. Максимум дневной температуры +1 градус, ночью на термометрах -2.

На юге и в Крыму в основном солнечная и сухая погода. Температура воздуха днем +5 градусов, ночью 0.

Центральным областям обещают погожий день. Воздух прогреется до +2, ночью термометры покажут -2 градуса.

В Киеве по прогнозу ясно и сухо. Дневной максимум 0, ночной минимум -1 градус.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко заверила, что уже скоро придет очередная волна потепления. А 12 декабря, предупредила она, ожидается порывистый ветер и местами туманы.

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