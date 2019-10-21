От +20 и выше: прогноз погоды в Украине на 22 октября от ObozTV

"Бабье лето" в Украине скоро закончится и начнется похолодание. Но пока еще можно наслаждаться теплом от +20 градусов и выше.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 22 октября.

На западе переменная облачность и полное отсутствие осадков. Днем на термометрах +20 градусов, ночью +12.

Север – солнце будет чередоваться с облаками, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +19, ночной минимум +10 градусов.

На востоке солнечная и сухая погода. Днем воздух прогреется до +20, ночью столбик термометра опустится до +8 градусов.

Югу и Крыму обещают погожий день с комфортной температурой +22 градуса. Ночью +11.

В центральных областях – безоблачное небо, без осадков. Температура воздуха днем +22, ночью +10 градусов.

В столице 22 октября будут солнечно и сухо. Дневной максимум +20 градусов, ночной минимум +14.

OBOZREVATEL напоминает, что серьезное похолодание в Украине ожидается с 24-25 октября – народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда и до какой отметки будет падать температура.

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