В Украине потеплеет, но не везде: прогноз погоды на 25 сентября от ObozTV

На 25 сентября синоптики пообещали достаточно теплую и комфортную погоду. Преимущественно без осадков, но в отдельных областях пройдет дождь.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 25 сентября.

На западе небо затянет облаками, которые принесут с собой дожди. Температура воздуха днем +18, ночью +5 градусов.

В северных областях преимущественно солнечно и сухо. Дневной максимум +15 градусов, ночной минимум +3.

На востоке ожидают пасмурную и сухую погоду. Дождливо только в Харькове. Максимум дневной температуры +22 градуса, ночью на термометрах +8.

Юг и Крым – погода обещает быть облачной. Температура воздуха днем +22 градуса, ночью +13.

В центральных регионах небо затянет облаками, а местами пройдет кратковременный ливень. Днем воздух прогреется до +20, ночью термометры покажут +7 градусов.

Киеву обещают пасмурный день, без осадков. Дневной максимум +15 градусов, ночной минимум +8.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал приход "бабьего лета" в начале октября 2019 года. Он также предупредил, когда стоит ожидать серьезных заморозков и первого снега.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!