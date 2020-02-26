До +16 градусов: прогноз погоды в Украине на 27 февраля от ObozTV

В ближайшие сутки Украину ждет пасмурная погода с кратковременными дождями. Зато температуры уже почти апрельские – воздух днем прогреется вплоть до +16 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 27 февраля.

На западе облачно. Во Львове и Ровно обещают снегопады, в Хмельницком – дождь. Днем термометры покажут до +5, ночью от +1 до +5 градусов.

На севере почти по всей территории облачно с дождем, только в Сумах – без осадков. Дневной максимум до +5 градусов, ночью от +1 до +5.

В восточных регионах без осадков, в основном пасмурно. Температура воздуха днем от +5 до +11, ночью от +1 до +8 градусов.

На юге облачно с прояснениями. Температура воздуха днем от +9 до +16 градусов, ночью от +7 до +12.

Центральные области – также пасмурно с ливнями, в частности в Кропивницком и Виннице. Температура воздуха днем от +4 до +11, ночью на термометрах от +3 до +8 градусов.

В Киеве облачно, ночью ожидается кратковременный дождь. Дневной максимум до 6 градусов, ночная температура от +4 до +6.

Как писал OBOZREVATEL, климатологи не исключают, что весна в Украине будет такой же аномально теплой, как и нынешняя зима.

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