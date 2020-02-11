Пасмурно и сыро: прогноз погоды в Украине на 12 февраля от ObozTV

В Украине продолжается период сырой и холодной погоды. В среду часть территории накроют снегопады, местами с дождем.

ObozTV представляет прогноз погоды на 12 февраля.

На западе переменная облачность. Только в Ужгороде и Львове – легкий снегопад. Температура воздуха днем поднимется до +5, ночью опустится до нуля.

Северным областям обещают сухую и малооблачную погоду. Дневной максимум +2, ночью 0 градусов.

На востоке преимущественно облачно. В Луганске ожидается снег. Температура воздуха днем – от нуля до +3, ночью – от нуля до +2 градусов.

На юге без осадков, по всей территории – переменная облачность. Дневной максимум +7, ночью температура опустится до +1 градуса.

В центральных регионах небо затянет облаками. В Полтаве ночью легкий снегопад. Температура воздуха днем от нуля до +4, ночью около нуля.

Киеву прогнозируют облачную погоду. Дневной максимум +3 градуса, ночью от 0 до +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, весна придет в Украину без опоздания, однако в середине апреля могут вернуться ночные заморозки.

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