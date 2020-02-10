В Украине потеплеет, но разыграется непогода: прогноз на 11 февраля от ObozTV

Во вторник синоптики прогнозируют облачную погоду, с кратковременными снегопадами и дождями. Но при этом слегка потеплеет, на юге – до +9 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 11 февраля.

На западе пасмурно. В Ужгороде и Черновцах ожидают дождь, в других областях – легкие снегопады. Дневной максимум +5, ночью температура от 0 до +2 градусов.

Северным регионам также обещают осадки в виде снегопадов. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов, ночью отметка термометра опустится до нуля.

На востоке местами пройдет снег, в Днепре и Запорожье – без осадков. Дневной максимум +4, ночью столбик термометра опустится до нуля.

На юге и в Крыму преимущественно без осадков, только ночью в Симферополе возможен дождь. Максимальная температура воздуха днем +9, ночью +3 градуса.

В центральных областях местами дождь, в Виннице ожидается снег. Температура воздуха днем от +1 до +5, ночью +1 градус.

В Киеве синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Дневной максимум до +4 градусов, ночью +2.

Ранее OBOZREVATEL писал, что зима может вернуться в Украину в марте – такой прогноз озвучила начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

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