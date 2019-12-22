Зальет дождями: прогноз погоды в Украине на 23 декабря от ObozTV

В начале новой недели Украину накроет дождями. Осадки ожидаются почти во всех областях.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 23 декабря.

На западе небо затянет облаками, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем +9, ночью +3 градуса.

Северу также обещают тучи с дождем. Дневной максимум +10 градусов, ночной минимум +5.

На востоке переменная облачность, местами – кратковременные дожди. Максимум дневной температуры +11, ночью на термометрах +2 градуса.

На юге и в Крыму солнце будет чередоваться с дождем. Температура воздуха днем +13 градусов, ночью +9.

В центральных регионах небо затянет облаками, которые принесут с собой осадки. Воздух на протяжении дня прогреется до +10, ночью термометры покажут +3 градуса

В Киеве по прогнозу облачно с прояснениями, возможен кратковременный ливень. Дневной максимум +9 градусов, ночной минимум +7.

Сегодня отличный день, чтобы изменить жизнь к лучшему!

Как писал OBOZREVATEL, украинцы уже вовсю готовятся к Новому году. 19 декабря на Софийской площади в Киеве торжественно зажгли главную елку страны. С программой праздничных мероприятий в Киеве можно ознакомиться здесь.

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