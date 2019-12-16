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16 декабря • обновлено в 16:23
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В Украине аномальная зима: прогноз на 17 декабря от ObozTV

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В Украине продолжается аномально теплая зима. Во вторник по всей стране ожидается от +6 до +9 градусов, а на западе и юге воздух прогреется до +11... +12 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на 17 декабря.

В западных регионах переменная облачность, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +11 градусов, ночью +2.

На севере сухо, небо затянет облаками. Дневной максимум +7, ночной минимум +2 градуса.

На востоке облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +6, ночью столбик термометра опустится до +1 градуса.

В Украине аномальная зима: прогноз на 17 декабря от ObozTV

На юге и в Крыму также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха на протяжении дня +12, ночью +4 градуса.

В центральных областях день будет пасмурным, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +9 градусов, ночью +1.

В Киеве облачно, погода останется сухой. Дневной максимум +6, ночной минимум +3 градуса.

Напомним, что 17 декабря православная церковь чтит память святой Варвары. Подробнее о празднике, его истории, традициях и запретах – в материале OBOZREVATEL.

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