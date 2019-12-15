Тепло не по-зимнему: прогноз погоды в Украине на 16 декабря от ObozTV

В начале новой недели в Украине будет преобладать облачная, не по-зимнему теплая и сухая погода.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 16 декабря.

На западе небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +7, ночью +2 градуса.

Север – переменная облачность, в основном сухо. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум +3.

На востоке преимущественно пасмурная погода, без осадков. Максимум дневной температуры +8, ночью на термометрах +3 градуса.

На юге и в Крыму – солнечно и сухо. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью +5.

В центральных областях солнце будет чередоваться с облаками, погода будет сухой. Воздух на протяжении дня прогреется до +7, ночью термометры покажут +3 градуса.

В Киеве ожидается пасмурный день, без осадков. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум +5.

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Как писал OBOZREVATEL, сильные морозы до -23 градусов могут прийти в Украину в начале января. Синоптики уже дали долгосрочный прогноз на новогоднюю ночь и первую неделю 2020 года.

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