Тепло не по-зимнему: прогноз погоды в Украине на 16 декабря от ObozTV
В начале новой недели в Украине будет преобладать облачная, не по-зимнему теплая и сухая погода.
ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 16 декабря.
На западе небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +7, ночью +2 градуса.
Север – переменная облачность, в основном сухо. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум +3.
На востоке преимущественно пасмурная погода, без осадков. Максимум дневной температуры +8, ночью на термометрах +3 градуса.
На юге и в Крыму – солнечно и сухо. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью +5.
В центральных областях солнце будет чередоваться с облаками, погода будет сухой. Воздух на протяжении дня прогреется до +7, ночью термометры покажут +3 градуса.
В Киеве ожидается пасмурный день, без осадков. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум +5.
Нет ничего невозможного для человека, у которого есть мечта!
Как писал OBOZREVATEL, сильные морозы до -23 градусов могут прийти в Украину в начале января. Синоптики уже дали долгосрочный прогноз на новогоднюю ночь и первую неделю 2020 года.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Погода ObozTV" на OBOZREVATEL.