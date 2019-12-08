Чем удивит погода в Украине: прогноз на 9 декабря от ObozTV

Начало новой недели в Украине обещает быть непривычно теплым для зимы. В западных и восточных регионах пройдут дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 9 декабря.

На западе небо затянет облаками, которые принесут кратковременные дожди. Температура воздуха днем +9, ночью +2 градуса.

На севере облачно и сухо. Дневной максимум +7 градусов, ночной минимум +1.

На востоке ожидается пасмурная и дождливая погода. Максимум дневной температуры +7, ночью на термометрах +1 градус.

Юг и Крым – переменная облачность, возможны прояснения. Температура воздуха днем +11, ночью +5 градусов.

В центральных областях облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +7 градусов, ночью термометры покажут +1.

В Киеве небо с облаками, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум +3.

ObozTV желает легкого и продуктивного понедельника. Пусть он принесет только хорошие новости!

Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча "нормандской четверки" – лидеров Украины, России, Франции и Германии. Стороны попытаются достичь согласия по урегулированию конфликта в Донбассе.

Планируется, что на полях саммита Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые пообщаются тет-а-тет – следите за последними новостями на сайте OBOZREVATEL.

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