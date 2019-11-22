Приморозит до -7 °C: прогноз погоды в Украине на 23 ноября от ObozTV

На выходных в Украине будет преобладать сухая, но довольно прохладная погода. Местами приморозит до -7 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 23 ноября.

На западе пасмурно, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +10, ночью -4 градуса.

Север – небо затянет облаками, осадков не ожидается. Дневной максимум ноль градусов, ночной минимум -6.

На востоке облачно с прояснениями, погода будет сухой. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью столбик термометра опустится до -7.

На юге и в Крыму облачно, также без осадков. Температура воздуха на протяжении дня +8 градусов, ночью 0.

В центральных областях небо затянет облаками. Температура воздуха днем +1, ночью -6 градусов.

Киеву в субботу обещают пасмурную и сухую погоду. Дневной максимум -1 градус, ночной минимум -4.

Также синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире ObozTV предупредил об "оранжевом" уровне опасности в Приазовье – там ожидается очень сильный ветер, с порывами до 25-30 м/с.

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