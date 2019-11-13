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13 ноября • обновлено в 16:41
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Погода, как весной: прогноз на 14 ноября от ObozTV

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В Украине синоптики обещают в четверг погожий день, облачно будет только на западе.

ObozTV представляет прогноз погоды на 14 ноября.

В западных областях небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +15, ночью +8.

На севере обещают погожий солнечный день, без осадков. Дневной максимум +12, ночной минимум +6.

На востоке будет ясно и сухо. Днем воздух прогреется до +15, ночью столбики термометра опустятся до +5.

Погода, как весной: прогноз на 14 ноября от ObozTV

На юге и в Крыму облачно, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха в течение дня +21, ночью +9.

В центральных областях в основном солнечно, погода будет сухой. Температура днем ​​+14, ночью +7.

В Киеве по прогнозу ясно, без капли осадков. Дневной максимум +11, ночной минимум +9.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии спрогнозировали, что зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.

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