10 ноября потеплеет до +23: прогноз погоды в Украине от ObozTV

Воскресенье в Украине будет теплым и комфортным – не каждый год ноябрь радует такой погодой. На юге обещают рекордные +23 градуса.

ObozTV представляет прогноз погоды на 10 ноября.

На западе переменная облачность, в отдельных областях пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха днем +18, ночью +8 градусов.

В северных регионах осадков не прогнозируют, будет облачно с прояснениями. Дневной максимум +16 градусов, ночной минимум +7.

На востоке преимущественно солнечная и сухая погода. Максимум дневной температуры +15 градусов, ночью на термометрах +6.

На юге и в Крыму солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха днем +23, ночью +10 градусов.

В центральных областях переменная облачность, погода будет сухой. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью термометры покажут +8.

Киеву обещают пасмурный день, но без осадков. Дневной максимум +16, ночной минимум +11 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, в эти выходные Украина будет одной из самых теплых стран Европы. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до 15 ноября, а потом ожидается постепенное похолодание.

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